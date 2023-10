Fokus auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gesucht

31.10.23 16:09 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 102,45 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 102,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,40 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 334.020 Aktien. Bei 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 21,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 15,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,50 USD je Nike-Aktie aus. Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Freundlicher Handel: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind Starker Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag

