DAX24.996 +1,5%Est506.328 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,5200 -3,6%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.910 +1,2%Euro1,1403 -0,2%Öl73,24 +0,4%Gold3.980 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen letztlich fester -- DAX verabschiedet sich mit Gewinnen -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- SAP, Microsoft, Strategy, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Telekom im Fokus
Top News
OpenAI und Broadcom präsentieren Jalapeño: Erster eigener KI-Chip soll NVIDIA-Abhängigkeit verringern OpenAI und Broadcom präsentieren Jalapeño: Erster eigener KI-Chip soll NVIDIA-Abhängigkeit verringern
Ausfallrisiko bei iBonds ETFs: Warum High Yield und Investment Grade so unterschiedliche Endrenditen liefern Ausfallrisiko bei iBonds ETFs: Warum High Yield und Investment Grade so unterschiedliche Endrenditen liefern
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysten-Einschätzungen

Nike-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

30.06.26 22:30 Uhr
Nike-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
36,21 EUR -0,13 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Juni haben 12 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 51,42 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,37 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 41,05 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.47,00 USD14,4929.06.2026
Bernstein Research80,00 USD94,8824.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.46,00 USD12,0623.06.2026
RBC Capital Markets50,00 USD21,8010.06.2026

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
29.06.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.06.2026Nike OutperformBernstein Research
23.06.2026Nike NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2026Nike Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.06.2026Nike OutperformBernstein Research
11.05.2026Nike OutperformBernstein Research
27.04.2026Nike OutperformBernstein Research
24.04.2026Nike OutperformBernstein Research
21.04.2026Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.06.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.06.2026Nike NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2026Nike Sector PerformRBC Capital Markets
06.05.2026Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Nike NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Nike HoldHSBC
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen