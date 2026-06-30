Analysten-Einschätzungen

Nike-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

30.06.26 22:30 Uhr

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.

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Im vergangenen Juni haben 12 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt. 3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie. Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 51,42 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,37 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 41,05 USD. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 47,00 USD 14,49 29.06.2026 Bernstein Research 80,00 USD 94,88 24.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 46,00 USD 12,06 23.06.2026 RBC Capital Markets 50,00 USD 21,80 10.06.2026 Redaktion finanzen.net

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