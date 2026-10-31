Nike-Aktie: Was Analysten von Nike erwarten

Analysen des Monats

31.10.26 22:30 Uhr

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.

Die Nike-Aktie wurde im Oktober 2026 von 32 Analysten analysiert.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein, 8 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 36,91 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,76 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 38,67 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 45,00 USD 16,37 23.10.2026 Bernstein Research 45,00 USD 16,37 22.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 33,00 USD -14,66 22.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 27,50 USD -28,89 14.10.2026 Deutsche Bank AG 33,00 USD -14,66 09.10.2026 Bernstein Research 45,00 USD 16,37 09.10.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 27,50 USD -28,89 06.10.2026 Bernstein Research 45,00 USD 16,37 05.10.2026 DZ BANK - - 02.10.2026 Jefferies & Company Inc. 60,00 USD 55,16 02.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 30,00 USD -22,42 02.10.2026 UBS AG 34,00 USD -12,08 02.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 33,00 USD -14,66 02.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 USD 3,44 02.10.2026

Redaktion Finanzen.net