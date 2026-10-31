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Analysen des Monats

Nike-Aktie: Was Analysten von Nike erwarten

Nike-Aktie: Was Analysten von Nike erwarten

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
34.67 EUR 0.25 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen

Die Nike-Aktie wurde im Oktober 2026 von 32 Analysten analysiert.

13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein, 8 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 36,91 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,76 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 38,67 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital45,00 USD16,3723.10.2026
Bernstein Research45,00 USD16,3722.10.2026
JP Morgan Chase & Co.33,00 USD-14,6622.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)27,50 USD-28,8914.10.2026
Deutsche Bank AG33,00 USD-14,6609.10.2026
Bernstein Research45,00 USD16,3709.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)27,50 USD-28,8906.10.2026
Bernstein Research45,00 USD16,3705.10.2026
DZ BANK--02.10.2026
Jefferies & Company Inc.60,00 USD55,1602.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.30,00 USD-22,4202.10.2026
UBS AG34,00 USD-12,0802.10.2026
JP Morgan Chase & Co.33,00 USD-14,6602.10.2026
RBC Capital Markets40,00 USD3,4402.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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Nike Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.10.26 Nike Overweight Barclays Capital
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG

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