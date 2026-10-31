Nike-Aktie: Was Analysten von Nike erwarten
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Nike-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie wurde im Oktober 2026 von 32 Analysten analysiert.
13 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 11 Analysten stufen die Anteilsscheine von Nike mit Halten ein, 8 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 36,91 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 1,76 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 38,67 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|45,00 USD
|16,37
|23.10.2026
|Bernstein Research
|45,00 USD
|16,37
|22.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 USD
|-14,66
|22.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,50 USD
|-28,89
|14.10.2026
|Deutsche Bank AG
|33,00 USD
|-14,66
|09.10.2026
|Bernstein Research
|45,00 USD
|16,37
|09.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27,50 USD
|-28,89
|06.10.2026
|Bernstein Research
|45,00 USD
|16,37
|05.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|60,00 USD
|55,16
|02.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|30,00 USD
|-22,42
|02.10.2026
|UBS AG
|34,00 USD
|-12,08
|02.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 USD
|-14,66
|02.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 USD
|3,44
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com