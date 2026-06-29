Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

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Heute im Fokus

Gerresheimer-Aktie stürzt nach verhaltenen Prognosen ab. US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken. VW könnte China-Modelle laut Ministerpräsident Lies in Deutschland fertigen. Persistent will Nagarro für eine Milliarde Euro kaufen. China verschärft Exportbeschränkungen für japanische Unternehmen. Alphabet rückt für Verizon in den Dow Jones auf. Gewinner der Hitzewelle im Blick.