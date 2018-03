Nike rutscht wegen US-Steuerreform in die roten Zahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelhersteller Nike hat im dritten Geschäftsquartal 2017/18 trotz steigender Einnahmen einen Verlust geschrieben. Dieser sei aber ein Einmaleffekt als Folge der US-Steuerreform, teilte das Unternehmen mit. Dafür überraschte das Umsatzwachstum positiv. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion auf die Zahlen im nachbörslichen Handel um 4,8 Prozent zu.

In den drei Monaten per Ende Februar legte der Umsatz um 7 Prozent auf 9 Milliarden US-Dollar von 8,43 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres zu. Nike selbst hatte für das abgelaufene Quartal ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Unterm Strich ergab sich ein Verlust von 921 Millionen Dollar bzw 57 Cent je Aktie, nachdem im Vorjahr ein Gewinn von 1,1 Milliarden Dollar bzw 68 Cent je Aktie. Die Steuerreform habe das Ergebnis je Aktie um 1,25 Dollar verringert, teilte Nike mit. Bereinigt um diesen Sondereinfluss betrug das Ergebnis je Aktie 68 Cent.

Damit schnitt Nike besser ab als erwartet: Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit einem Gewinn je Aktie von 53 Cent bei Erlösen von 8,85 Milliarden Dollar gerechnet.

