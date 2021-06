Nike verdoppelt Umsatz im vierten Quartal und schlägt Marktprognose

Von Kimberly Chin

BEAVERTON (Dow Jones)--Der US-Sportartikelhersteller Nike hat im abgelaufenen Quartal ganz entscheidend von der Wiederöffnungen von Ladengeschäften in der Coronapandemie profitiert und die Erwartungen geschlagen. Der Konzern verdoppelte in der vierten Periode seine Umsätze annähernd - befeuert durch den Großhandel. Zugleich kehrte die Gesellschaft in die Gewinnzone zurück. Das vor allem für seine Sportschuhe bekannte Unternehmen verbuchte per 31. Mai einen Gewinn von 1,51 Milliarden US-Dollar nach Verlusten von 790 Millionen Dollar im Vorjahr. Pro Aktie verdiente Nike bereinigt 93 Cent nach einem Fehlbetrag von 51 Cent 2020. Analysten hatten im Konsens nur ein Ergebnis je Aktie von 51 Cent zugetraut. Die Erlöse stiegen auf 12,34 (Vj 6,31) Milliarden Dollar - die Marktschätzung hatte bei nur 11 Milliarden Dollar gelegen. Die Direct-Umsätze kletterten um 73 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar, die Online-Erlöse legten um 41 Prozent zu. Im nachbörslichen US-Aktienhandel zog der Kurs um 4,8 Prozent an.

