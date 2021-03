Nike verfehlt Erwartungen im dritten Quartal

Von Jeremy C. Owens

BEAVERTON (Dow Jones)--Nike leidet unter Schwierigkeiten bei der Lieferung von Waren nach Nordamerika und hat daher die Erwartungen verfehlt. Die Probleme hätten das Umsatzwachstum in der Weihnachtssaison verlangsamt, auch das Wachstum von Online- und Direktverkäufen sei beeinträchtigt gewesen. Der Sportartikelhersteller meldete am Donnerstagabend für das dritte Quartal einen Gewinn von 1,45 Milliarden US-Dollar oder 90 Cent pro Aktie nach 847 Millionen Dollar bzw. 53 Cent vor einem Jahr. Die Erlöse kletterten auf 10,36 (Vorjahr: 10,1) Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens einen Gewinn je Aktie von 76 Cent bei Umsätzen von 11 Milliarden Dollar vorausgesagt.

Der Umsatz ging im Jahr 2020 in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zum Vorjahr zurück, da in der Coronapandemie die Ladengeschäfte schließen mussten. Das Umsatzwachstum erholte sich jedoch im zweiten Quartal des Geschäftsjahres, als das Sportbekleidungsunternehmen einen Rekordquartalsumsatz von 11,2 Milliarden Dollar verbuchte. Das Umsatzwachstum verlangsamte sich allerdings im vergangenen Quartal, da das Unternehmen durch Probleme in der Lieferkette behindert wurde. Vor allem bei der Lieferung von Waren aus asiatischen Fabriken nach Nordamerika stockte es.

Die Umsätze in Nordamerika gingen währungsbereinigt um 11 Prozent zurück, was größtenteils auf die globale Containerknappheit und die Überlastung der US-Häfen zurückzuführen ist, die den Warenfluss im dritten Quartal um mehr als drei Wochen verzögerten und das Timing der Großhandelslieferungen beeinträchtigten, wie Nike mitteilte.

Nike gab keine Prognose für das vierte Quartal des Geschäftsjahres bekannt, teilt diese Informationen aber üblicherweise in einer Telefonkonferenz im Zusammenhang mit dem Ergebnisbericht mit. Die Nike-Aktien fielen im nachbörslichen US-Handel um 2,1 Prozent.

