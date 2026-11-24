Niki BioSolutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Niki BioSolutions lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,860 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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