Nikkei 225-Papier NGK Insulators-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NGK Insulators-Anleger freuen

Dividendentitel

NGK Insulators-Anleger aufpasst: So hoch fällt die NGK Insulators-Dividendenausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert NGK Insulators am 29.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 80,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 33,33 Prozent. Somit schüttet NGK Insulators insgesamt 19,84 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die NGK Insulators-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 21,72 Prozent erhöht.

Veränderung der Dividendenrendite

Der NGK Insulators-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 7.441,00 JPY aus dem TSE-Handel. Das NGK Insulators-Papier wird am heutigen Dienstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem NGK Insulators-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die NGK Insulators-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2026 beträgt 2,01 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,27 Prozent.

Gegenüberstellung von NGK Insulators-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der NGK Insulators-Aktienkurs via TSE 299,20 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 300,00 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

NGK Insulators- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 103,50 JPY. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,39 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von NGK Insulators

NGK Insulators ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 2,111 Bio. JPY. NGK Insulators verfügt über ein KGV von aktuell 19,28. Im Jahr 2026 erzielte NGK Insulators einen Umsatz von 670,125 Mrd.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 206,32 JPY.

Redaktion finanzen.net