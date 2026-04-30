Nikkei 225-Papier SKY Perfect JSAT-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet SKY Perfect JSAT Anlegern eine Freude

SKY Perfect JSAT-Stockdividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich SKY Perfect JSAT-Anteilseigner über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier SKY Perfect JSAT am 19.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 42,00 JPY beschlossen. Damit wurde die SKY Perfect JSAT-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 55,56 Prozent vergrößert. Die Gesamtausschüttung lässt sich SKY Perfect JSAT 9,91 Mrd. JPY kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 59,11 Prozent.

Veränderung der SKY Perfect JSAT-Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das SKY Perfect JSAT-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 3.200,00 JPY. Am 22.06.2026 wird das SKY Perfect JSAT-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem SKY Perfect JSAT-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2026 verzeichnet der SKY Perfect JSAT-Titel eine Dividendenrendite von 1,45 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 2,30 Prozent.

Kursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der SKY Perfect JSAT-Kurs via TSE 660,10 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 663,41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie SKY Perfect JSAT

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 48,33 JPY aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,51 Prozent steigern.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel SKY Perfect JSAT

SKY Perfect JSAT ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 907,857 Mrd. JPY. SKY Perfect JSAT besitzt aktuell ein KGV von 35,17. Der Umsatz von SKY Perfect JSAT betrug in 2026 127,584 Mrd. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 82,25 JPY.

Redaktion finanzen.net