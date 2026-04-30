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Nikkei 225-Papier TDK-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet TDK Aktionären eine Freude

22.06.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Papier TDK-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet TDK Aktionären eine Freude | finanzen.net

TDK-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die TDK-Dividende aus.

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TDK Corp.
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Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel TDK am 19.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 36,00 JPY je Aktie beschlossen. Damit wurde die TDK-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent aufgestockt. 60,74 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die TDK-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,14 Prozent erhöht.

Dividendenrenditeanpassung

Die TDK-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 3.909,00 JPY in den Feierabend. Am 22.06.2026 wird der TDK-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem TDK-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die TDK-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist die TDK-Aktie eine Dividendenrendite von 1,83 Prozent auf. Damit ist die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich geschrumpft, damals betrug sie noch 1,94 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von TDK via TSE 341,53 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 342,58 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie TDK

Für 2027 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 39,71 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,02 Prozent fallen.

TDK-Basisinformationen

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens TDK steht aktuell bei 7,427 Bio. JPY. Das KGV von TDK beträgt aktuell 19,07. 2026 setzte TDK 2,505 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 103,09 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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