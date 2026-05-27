Nikkei 225-Papier Yaskawa Electric-Aktie: So viel Dividende zahlt Yaskawa Electric den Anlegern

Dividendentitel

Yaskawa Electric-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Yaskawa Electric-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Yaskawa Electric am 27.05.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 68,00 JPY vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, ist die Dividende damit gleichgeblieben. Die Gesamtausschüttung von Yaskawa Electric beläuft sich auf 17,67 Mrd. JPY. Damit wurde das Niveau der Yaskawa Electric-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 2,23 Prozent nach oben angepasst.

Veränderung der Yaskawa Electric-Dividendenrendite

Das Yaskawa Electric-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 7.107,00 JPY in den Feierabend. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Yaskawa Electric wird der Yaskawa Electric-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Yaskawa Electric-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Yaskawa Electric weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,23 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,69 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Yaskawa Electric via TSE 35,63 Prozent erhöht. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 35,75 Prozent stärker zugenommen als der Yaskawa Electric-Kurs.

Yaskawa Electric-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2027 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 75,02 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,06 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Yaskawa Electric

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Yaskawa Electric steht aktuell bei 1,887 Bio. JPY. Yaskawa Electric besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 40,59. Der Umsatz von Yaskawa Electric betrug in 2026 542,122 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 135,88 JPY.

Redaktion finanzen.net