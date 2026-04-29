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Nikkei 225-Titel Astellas Pharma-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Astellas Pharma-Aktionäre freuen

22.06.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Titel Astellas Pharma-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Astellas Pharma-Aktionäre freuen | finanzen.net

So viel Ausschüttung zahlt Astellas Pharma.

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Astellas Pharma Inc.
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Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Astellas Pharma am 19.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 78,00 JPY auszuschütten. Damit wurde die Astellas Pharma-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,41 Prozent angezogen. Insgesamt wurde beschlossen 136,10 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 5,51 Prozent.

Veränderung der Astellas Pharma-Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss ging das Astellas Pharma-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 2.145,50 JPY aus dem Handel. Der Astellas Pharma-Titel wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Astellas Pharma-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger ausgezahlt. Astellas Pharma weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 3,10 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,12 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Astellas Pharma-Kurs via TSE 57,93 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 58,16 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Astellas Pharma

Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 80,55 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,75 Prozent zulegen.

Grunddaten der Astellas Pharma-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Astellas Pharma beträgt aktuell 3,847 Bio. JPY. Das KGV von Astellas Pharma beläuft sich aktuell auf 15,48. Im Jahr 2026 erzielte Astellas Pharma einen Umsatz von 2,139 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von 162,77 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

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