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Dividenden-Abstimmung

Nikkei 225-Titel Fujitsu-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fujitsu-Aktionäre freuen

30.06.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Titel Fujitsu-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fujitsu-Aktionäre freuen | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Fujitsu-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fujitsu Ltd.
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Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Fujitsu am 29.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 50,00 JPY auszuschütten. Damit wurde die Fujitsu-Dividende im Vorjahresvergleich um 78,57 Prozent erhöht. Alles in allem zahlt Fujitsu 51,47 Mrd. JPY an Aktionäre. Damit wurde die Fujitsu-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,91 Prozent erhöht.

Fujitsu-Dividendenrendite im Fokus

Via TSE beendete der Fujitsu-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 3.283,00 JPY. Am heutigen Dienstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf das Fujitsu-Wertpapier. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Fujitsu-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Fujitsu weist für 2026 eine Dividendenrendite von 1,58 Prozent auf. Die Dividendenrendite vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,95 Prozent betrug.

Fujitsu-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Fujitsu via TSE um 6,60 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -6,56 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Fujitsu

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 50,53 JPY aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,54 Prozent zurückgehen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel Fujitsu

Die Dividenden-Aktie Fujitsu gehört dem Nikkei 225 an und ist an der Börse aktuell 5,544 Bio. JPY wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Fujitsu beläuft sich aktuell auf 12,45. Der Umsatz von Fujitsu betrug in 2026 3,503 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 254,83 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

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