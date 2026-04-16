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Top-Dividendenzahlung

Nikkei 225-Titel J FRONT RETAILING-Aktie: Über diese Dividende können sich J FRONT RETAILING-Anleger freuen

29.05.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Titel J FRONT RETAILING-Aktie: Über diese Dividende können sich J FRONT RETAILING-Anleger freuen | finanzen.net

J FRONT RETAILING-Anleger aufpasst: So hoch fällt die J FRONT RETAILING-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
J. FRONT RETAILING Co Ltd
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Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel J FRONT RETAILING am 28.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 54,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,85 Prozent. 14,34 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 32,23 Prozent zugenommen.

Veränderung der Dividendenrendite

Der J FRONT RETAILING-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 2.159,00 JPY aus dem TSE-Handel. Der Dividendenabschlag auf den J FRONT RETAILING-Titel erfolgt am 29.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. J FRONT RETAILING verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 2,09 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,67 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von J FRONT RETAILING via TSE 100,65 Prozent an Wert gewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 101,83 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie J FRONT RETAILING

Für das Jahr 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 57,20 JPY. Die Dividendenrendite würde demnach auf 2,65 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie J FRONT RETAILING

J FRONT RETAILING ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 528,068 Mrd. JPY. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von J FRONT RETAILING beläuft sich aktuell auf 22,85. Der Umsatz von J FRONT RETAILING betrug in 2026 445,094 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 112,93 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

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