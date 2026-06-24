DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8600 +2,8%Nas25.477 -0,4%Bitcoin54.112 +0,8%Euro1,1364 +0,1%Öl72,59 -0,8%Gold3.993 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf weitere Impulse: Asiens Börsen uneins - Nikkei und KOSPI sehr stark -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom
Top News
Marvell Technology-Aktie im Blick: Hat der KI-Infrastrukturspezialist wirklich das Zeug zum Billionen-Konzern? Marvell Technology-Aktie im Blick: Hat der KI-Infrastrukturspezialist wirklich das Zeug zum Billionen-Konzern?
Kritische Mineralien für die Raumfahrt? Warum die SpaceX-Aktie von Seltenen Erden profitieren könnte Kritische Mineralien für die Raumfahrt? Warum die SpaceX-Aktie von Seltenen Erden profitieren könnte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ausschüttung

Nikkei 225-Titel SoftBank-Wert: Diese Dividendenperformance können Anleger von SoftBank erwarten

25.06.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Titel SoftBank-Wert: Diese Dividendenperformance können Anleger von SoftBank erwarten | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich SoftBank-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftBank Corp.
35,41 EUR -0,56 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier SoftBank am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 11,00 JPY je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von SoftBank beläuft sich auf 62,91 Mrd. JPY. Damit wurde die SoftBank-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,74 Prozent verkleinert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss die SoftBank-Aktie via TSE bei einem Wert von 6.597,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von SoftBank, demnach wird der SoftBank-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SoftBank-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Das SoftBank-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0,31 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,59 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von SoftBank via TSE 232,72 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 232,87 Prozent stärker zugenommen als der SoftBank-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie SoftBank

Dementsprechend würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,17 Prozent zurückgehen.

SoftBank-Grunddaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens SoftBank steht aktuell bei 37,164 Bio. JPY. Das SoftBank-KGV beläuft sich aktuell auf 4,07. Im Jahr 2026 erwirtschaftete SoftBank einen Umsatz von 7,799 Bio.JPY sowie ein EPS von 873,51 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen