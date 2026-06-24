Nikkei 225-Titel SoftBank-Wert: Diese Dividendenperformance können Anleger von SoftBank erwarten

Ausschüttung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich SoftBank-Anteilseigner über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier SoftBank am 24.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 11,00 JPY je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtausschüttung von SoftBank beläuft sich auf 62,91 Mrd. JPY. Damit wurde die SoftBank-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1,74 Prozent verkleinert.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss die SoftBank-Aktie via TSE bei einem Wert von 6.597,00 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von SoftBank, demnach wird der SoftBank-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem SoftBank-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Das SoftBank-Papier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0,31 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,59 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von SoftBank via TSE 232,72 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 232,87 Prozent stärker zugenommen als der SoftBank-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie SoftBank

Dementsprechend würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,17 Prozent zurückgehen.

SoftBank-Grunddaten

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens SoftBank steht aktuell bei 37,164 Bio. JPY. Das SoftBank-KGV beläuft sich aktuell auf 4,07. Im Jahr 2026 erwirtschaftete SoftBank einen Umsatz von 7,799 Bio.JPY sowie ein EPS von 873,51 JPY.

Redaktion finanzen.net