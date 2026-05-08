Nikkei 225-Wert Ajinomoto-Aktie: Über diese Dividende können sich Ajinomoto-Aktionäre freuen

Auszahlung

Investoren aufpasst: So hoch fällt die Ajinomoto-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Ajinomoto am 19.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 48,00 JPY je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 40,00 JPY angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von Ajinomoto beträgt 43,16 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 10,28 Prozent.

Ajinomoto-Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss ging der Ajinomoto-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 5.790,00 JPY aus dem Handel. Der Ajinomoto-Anteilsschein wird am heutigen Montag Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Ajinomoto-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anteilseigner. Die Ajinomoto-Aktie verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 1,09 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,35 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Kurs von Ajinomoto via TSE 104,81 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 104,94 Prozent stärker zugenommen als der Ajinomoto-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Ajinomoto

Für das Jahr 2027 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 52,60 JPY voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,91 Prozent absinken.

Fundamentaldaten der Ajinomoto-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Ajinomoto beläuft sich aktuell auf 5,555 Bio. JPY. Ajinomoto besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 31,78. Der Umsatz von Ajinomoto belief sich in 2026 auf 1,584 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 138,36 JPY.

Redaktion finanzen.net