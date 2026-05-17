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Dai-ichi Life Insurance-Dividende

Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Dai-ichi Life Insurance-Anleger freuen

23.06.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Wert Dai-ichi Life Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Dai-ichi Life Insurance-Anleger freuen | finanzen.net

Dai-ichi Life Insurance-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Dai-ichi Life Insurance-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd
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Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Dai-ichi Life Insurance am 22.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 54,50 JPY auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 59,12 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Dai-ichi Life Insurance umfasst 156,78 Mrd. JPY. So sank die Dai-ichi Life Insurance- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 3,43 Prozent.

Dai-ichi Life Insurance- Dividendenrendite im Blick

Schlussendlich notierte das Dai-ichi Life Insurance-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 1.834,50 JPY. Am 23.06.2026 wird das Dai-ichi Life Insurance-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Dai-ichi Life Insurance-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Dai-ichi Life Insurance-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Dai-ichi Life Insurance weist für 2026 eine Dividendenrendite von 3,84 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 3,02 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Dai-ichi Life Insurance via TSE 71,45 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 71,81 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Dai-ichi Life Insurance

Für 2027 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 71,02 JPY aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,87 Prozent ansteigen.

Basisdaten von Dai-ichi Life Insurance

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Dai-ichi Life Insurance beläuft sich aktuell auf 6,662 Bio. JPY. Das KGV von Dai-ichi Life Insurance beträgt aktuell 11,86. 2026 setzte Dai-ichi Life Insurance 9,613 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 119,83 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

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