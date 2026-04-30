Nikkei 225-Wert Fuji Electric-Aktie: Über diese Dividende können sich Fuji Electric-Anleger freuen
Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Fuji Electric Anlegern eine Dividende.
Werte in diesem Artikel
Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Fuji Electric am 24.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2026 200,00 JPY. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 160,00 JPY angesetzt wurde. 25,98 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Fuji Electric-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 21,27 Prozent erhöht.
Dividendenrendite im Blick
Das Fuji Electric-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via TSE bei 14.690,00 JPY. Das Fuji Electric-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Fuji Electric-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Fuji Electric-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 beträgt die Dividendenrendite der Fuji Electric-Aktie 1,89 Prozent. Damit ist die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, damals betrug sie noch 2,54 Prozent.
Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Fuji Electric-Aktienkurs via TSE 128,99 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 129,02 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Fuji Electric
Für 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 213,34 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,45 Prozent zurückgehen.
Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Fuji Electric
Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Fuji Electric beträgt aktuell 2,155 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Fuji Electric verfügt über ein KGV von aktuell 15,91. Der Umsatz von Fuji Electric betrug in 2026 1,228 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 665,18 JPY.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fuji Electric
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fuji Electric
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fuji Electric News
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com