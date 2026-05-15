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Nikkei 225-Wert Takeda Pharmaceutical-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Takeda Pharmaceutical-Aktionäre freuen

25.06.26 07:02 Uhr
Nikkei 225-Wert Takeda Pharmaceutical-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Takeda Pharmaceutical-Aktionäre freuen | finanzen.net

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Takeda Pharmaceutical-Investoren.

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Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
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Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Takeda Pharmaceutical am 24.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 200,00 JPY auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,04 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Takeda Pharmaceutical beträgt 311,90 Mrd. JPY. Damit wurde die Takeda Pharmaceutical-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,11 Prozent erhöht.

Takeda Pharmaceutical-Aktie mit Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss notierte das Takeda Pharmaceutical-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 5.104,00 JPY. Der Dividendenabschlag auf die Takeda Pharmaceutical-Aktie erfolgt am 25.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Takeda Pharmaceutical-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Der Takeda Pharmaceutical-Anteilsschein verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 3,53 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 4,44 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Takeda Pharmaceutical via TSE 35,82 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 36,40 Prozent besser entwickelt als der Takeda Pharmaceutical-Kurs.

Dividendenaussichten von Takeda Pharmaceutical

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 204,09 JPY. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,00 Prozent anziehen.

Basisinformationen der Takeda Pharmaceutical-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Takeda Pharmaceutical steht aktuell bei 7,927 Bio. JPY. Takeda Pharmaceutical weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Der Umsatz von Takeda Pharmaceutical belief sich in 2026 auf 4,506 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf -96,75 JPY.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

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