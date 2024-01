Nikola Aktie News: Nikola zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nikola. Zuletzt sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 0,880 USD zu.

Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 0,880 USD. Die Nikola-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,906 USD an. Bei 0,890 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 85.283.023 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 321,687 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,782 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nikola veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,28 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 107,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1,73 USD im Vergleich zu 24,24 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,886 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-, GameStop-, thyssenkrupp-Aktie & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2023

MacroAxis: Bankrottwahrscheinlichkeit von NASDAQ-Titel Nikola liegt bei 81 Prozent

Nikola-Aktie an der NASDAQ unter Druck: Nikola macht neue Schulden in Millionenhöhe - Ausgabe neuer Nikola-Aktien geplant