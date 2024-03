Nikola Aktie News: Nikola verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 0,740 USD.

Die Aktie notierte um 11:56 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 0,740 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 98.044 Nikola-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,710 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 401,351 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,595 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Nikola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Nikola veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,37 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent auf 11,53 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.05.2024 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2024 -0,401 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

