Nikola Aktie News: Nikola wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Nikola gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 0,686 EUR.

Die Nikola-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:15 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 0,686 EUR. Die Nikola-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,686 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,686 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 21.403 Nikola-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,394 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 395,113 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,486 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,074 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,53 USD im Vergleich zu 6,56 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,401 USD je Nikola-Aktie.

