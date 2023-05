Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,82 EUR

1,92% Charts

News

Analysen

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 0,887 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 12.849 Stück.

Bei 8,970 USD markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nikola-Aktie derzeit noch 90,111 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,786 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 12,850 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nikola ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Nikola-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.05.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Nikola-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,916 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Hindenburg Research, Fraser Perring & Co.: Haben Shortseller einen Nutzen für den Aktienmarkt?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Nikola-Aktie fällt im NASDAQ-Handel: Tesla-Rivale Nikola weiter in den roten Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nikola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nikola

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com