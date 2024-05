Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt sprang die Nikola-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,623 USD zu.

Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 0,623 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nikola-Aktie bei 0,624 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,615 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 293.145 Nikola-Aktien.

Am 04.08.2023 markierte das Papier bei 3,710 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 495,888 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 16,319 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Nikola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Nikola gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,46 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 11,53 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 6,56 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nikola wird am 07.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Nikola rechnen Experten am 13.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,392 USD je Aktie aus.

