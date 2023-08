Nikola Aktie News: Nikola verteuert sich am Dienstagvormittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nikola gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 8,3 Prozent auf 2,63 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 2,63 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 2,65 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,51 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.286.622 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 233,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2023 (0,49 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nikola-Aktie derzeit noch 81,50 Prozent Luft nach unten.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nikola ein Ergebnis je Aktie von -0,21 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 1,89 USD eingefahren.

Die Nikola-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,797 USD je Nikola-Aktie.

