Nikola Aktie News: Nikola am Freitagmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nikola. Zuletzt konnte die Aktie von Nikola zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,7 Prozent auf 1,20 USD.

Bei 5,58 USD markierte der Titel am 15.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 365,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.06.2023 (0,52 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nikola hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,25 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,29 Prozent zurück. Hier wurden 15,36 USD gegenüber 18,13 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Nikola-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,707 USD je Nikola-Aktie.

