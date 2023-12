Nikola Aktie News: Nikola verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Nikola im Fokus

Die Aktie von Nikola zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Nikola-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,973 USD an der Tafel.

Bei der Nikola-Aktie ließ sich um 11:16 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 0,973 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 85.751 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 281,413 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 86,699 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.11.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,28 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 107,14 Prozent zurück. Hier wurden -1,73 USD gegenüber 24,24 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,887 USD je Aktie in den Nikola-Büchern.

