Nikola Aktie News: Nikola wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nikola. Der Nikola-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 0,881 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für die Nikola-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 0,881 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nikola-Aktie bis auf 0,881 EUR. Bei 0,881 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 11.832 Stück.

Am 03.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,394 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 285,463 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nikola-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,486 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 81,098 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nikola mit einem Umsatz von insgesamt -1,73 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD erwirtschaftet worden waren, um 107,14 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,887 USD einfahren.

