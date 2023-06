Nikola Aktie News: Nikola am Freitagnachmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,55 EUR

Die Nikola-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 0,566 USD abwärts. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,563 USD nach. Bei 0,600 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.907.427 Nikola-Aktien den Besitzer.

Bei 8,970 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 93,690 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,550 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,827 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nikola am 09.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,12 USD – ein Plus von 489,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 1,89 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,820 USD je Nikola-Aktie stehen.

