Nikola Aktie News: Nikola gibt am Mittag ab

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 3,03 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Nikola-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 3,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 2.323.693 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,97 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 66,22 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,52 USD am 07.06.2023. Mit einem Kursverlust von 82,81 Prozent würde die Nikola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nikola am 09.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD gegenüber -0,21 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 USD im Vergleich zu 1,89 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nikola am 04.08.2023 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,797 USD je Nikola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie +17 Prozent an der NASDAQ: Weitere Fördermittel für Wasserstoffinfrastruktur erhalten

NASDAQ-Wert Nikola-Aktie gibt Gas: Nikola erhält wichtigen Neuauftrag

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie