Nikola Aktie News: Nikola am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nikola. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 2,95 EUR.

Bei 2,98 EUR erreichte die Nikola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 853.419 Nikola-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 8,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 197,69 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.06.2023 bei 0,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 83,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nikola gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent auf 11,12 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.08.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Nikola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,797 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

