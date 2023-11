Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag seitwärts

Nikola im Blick

Die Aktie von Nikola zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Nikola-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 1,05 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Nikola-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 1,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 22.624 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei 3,71 USD erreichte der Titel am 04.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nikola-Aktie mit einem Kursplus von 253,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,52 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nikola-Aktie 50,38 Prozent sinken.

Am 04.08.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal 15,36 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 18,13 USD umsetzen können.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Nikola im Jahr 2023 -0,682 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

