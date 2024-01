Nikola Aktie News: Nikola verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nikola. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,8 Prozent auf 0,801 USD.

Die Nikola-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 0,801 USD abwärts. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,791 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,825 USD. Bisher wurden heute 27.035.313 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,710 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 363,171 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,956 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nikola am 02.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf -1,73 USD – das entspricht einem Minus von 107,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,24 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,886 USD je Aktie aus.

