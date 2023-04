Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Montagnachmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Nikola 1,12 EUR

Das Papier von Nikola legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 1,22 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 1,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,24 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.096.154 Nikola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2022 bei 10,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nikola-Aktie. Am 31.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,15 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,65 Prozent.

Nikola ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Nikola Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,926 USD je Nikola-Aktie.

