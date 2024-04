Nikola Aktie News: Anleger schicken Nikola am Mittwochnachmittag tief südwärts

Nikola im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,2 Prozent bei 0,913 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 6,2 Prozent auf 0,913 USD. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,900 USD nach. Bei 0,930 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 924.444 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 04.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,710 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 306,442 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,521 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,923 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Nikola gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,37 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nikola im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 75,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Wieder Ärger um Trevor Milton: Nikola klagt gegen EMBR - Gewinnserie der Nikola-Aktie reißt ab

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Nikola-Aktie profitiert: Eröffnung erster HYLA-Tankstelle