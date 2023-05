Nikola Aktie News: Nikola präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Nikola 0,80 EUR

Die Nikola-Aktie konnte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,794 EUR. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 0,795 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,791 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 11.375 Nikola-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 8,776 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nikola-Aktie somit 90,958 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,711 EUR. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Abschläge von 11,682 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Nikola-Bilanz für Q1 2023 wird am 09.05.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,916 USD je Nikola-Aktie belaufen.

