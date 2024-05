Nikola Aktie News: Nikola am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 0,630 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 0,630 USD. Im Tageshoch stieg die Nikola-Aktie bis auf 0,634 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,628 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.151.169 Nikola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,710 USD. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 83,022 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,521 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Abschläge von 17,288 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Nikola-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Nikola ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,14 USD gegenüber -0,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 11,53 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nikola 6,56 Mio. USD umgesetzt.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Am 13.05.2025 wird Nikola schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nikola einen Verlust von -0,392 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

