Nikola Aktie News: Nikola verteuert sich am Montagmittag

So bewegt sich Nikola

Die Aktie von Nikola gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 1,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:00 Uhr 2,2 Prozent auf 1,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 293.252 Stück.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,97 USD an. Gewinne von 536,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,52 USD. Dieser Wert wurde am 07.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nikola am 09.05.2023 vor. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,12 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,89 USD umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nikola wird am 02.08.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Nikola im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,063 USD einfahren.

