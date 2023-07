Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Nikola-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nikola. Die Nikola-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1,25 EUR.

Die Aktie verlor um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,25 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nikola-Aktie bis auf 1,25 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,27 EUR. Bisher wurden via Tradegate 185.867 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 85,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,49 EUR. Dieser Wert wurde am 06.06.2023 erreicht. Abschläge von 61,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Nikola im vergangenen Quartal 11,12 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nikola 1,89 USD umsetzen können.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2026 dürfte Nikola einen Verlust von -0,063 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

