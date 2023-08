Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Blick auf Nikola-Kurs

Die Aktie von Nikola zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nikola nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 2,76 EUR.

Das Papier von Nikola legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,0 Prozent auf 2,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nikola-Aktie bisher bei 2,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,76 EUR. Von der Nikola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281.356 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 218,20 Prozent Plus fehlen der Nikola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,49 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 82,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nikola gewährte am 09.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nikola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 USD im Vergleich zu 1,89 USD im Vorjahresquartal.

Am 04.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,797 USD je Nikola-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie +17 Prozent an der NASDAQ: Weitere Fördermittel für Wasserstoffinfrastruktur erhalten

NASDAQ-Wert Nikola-Aktie gibt Gas: Nikola erhält wichtigen Neuauftrag

Wasserstoff-Aktie Ballard Power: Analysten werden vorsichtig für Ballard Power-Aktie