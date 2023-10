Nikola Aktie News: Nikola am Dienstagnachmittag im Aufwind

Nikola im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nikola. Das Papier von Nikola konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,5 Prozent auf 1,45 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 1,45 USD nach oben. Bei 1,50 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 18.397.352 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,97 USD. Dieser Kurs wurde am 02.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nikola-Aktie liegt somit 63,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.06.2023 auf bis zu 0,52 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nikola-Aktie damit 177,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nikola ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,36 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,13 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,691 USD je Nikola-Aktie in den Büchern stehen.

