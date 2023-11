Fokus auf Aktienkurs

Nikola Aktie News: Nikola gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

03.11.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nikola zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nikola-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 1,21 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Nikola-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 1,21 USD nach oben. In der Spitze gewann die Nikola-Aktie bis auf 1,28 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,13 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 32.664.685 Nikola-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 3,71 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 206,61 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 0,52 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 56,94 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2023 hat Nikola die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 109,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1,73 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,13 USD in den Büchern gestanden. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nikola am 22.02.2024 präsentieren. Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,816 USD je Nikola-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie Nikola-Aktie schließt an der NASDAQ dennoch stärker: Tesla-Konkurrent Nikola vergrößert Verlust NASDAQ-Titel Nikola-Aktie nach Kurssprung tiefer: Ex-CEO Trevor Milton zu Schadensersatz-Zahlung an Nikola verurteilt Nikola-Aktie und Tesla-Aktie berappeln sich: Kursgewinne bei E-Autoherstellern

Bildquellen: Nikola Corporation