Nikola Aktie News: Nikola am Donnerstagnachmittag auf Höhenflug

Die Aktie von Nikola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Nikola-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 9,8 Prozent auf 0,813 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Nikola-Papiere um 16:08 Uhr 9,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 0,825 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,800 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nikola-Aktien beläuft sich auf 28.390.126 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,710 USD. Dieser Kurs wurde am 04.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 356,615 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Abschläge von 35,877 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nikola ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 107,14 Prozent auf -1,73 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,24 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,886 USD je Nikola-Aktie.

