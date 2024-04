Nikola Aktie News: Nikola haussiert am Donnerstagnachmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nikola. Das Papier von Nikola legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 11,6 Prozent auf 0,995 USD.

Die Nikola-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 11,6 Prozent auf 0,995 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Nikola-Aktie bei 1,000 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,940 USD. Bisher wurden heute 3.222.463 Nikola-Aktien gehandelt.

Am 04.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,710 USD an. Der aktuelle Kurs der Nikola-Aktie ist somit 272,714 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,521 USD. Abschläge von 47,659 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Nikola-Aktie.

Am 22.02.2024 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,37 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,56 USD in den Büchern gestanden.

Nikola dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD je Nikola-Aktie.

