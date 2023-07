Nikola Aktie News: Nikola tendiert am Mittag seitwärts

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Nikola. Bei der Nikola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 1,37 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nikola-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 22:59 Uhr bei 1,37 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nikola-Aktie sogar auf 1,50 USD. Das Tagestief markierte die Nikola-Aktie bei 1,35 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,43 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 31.335.325 Nikola-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 8,97 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nikola-Aktie 554,74 Prozent zulegen. Am 07.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD. Abschläge von 61,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nikola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 489,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,89 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2023 veröffentlicht.

2026 dürfte Nikola einen Verlust von -0,063 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

