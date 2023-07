Nikola Aktie News: Nikola behauptet sich am Dienstagvormittag

Blick auf Nikola-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Nikola. Zum Vortag unverändert notierte die Nikola-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 1,37 USD.

Mit einem Wert von 1,37 USD bewegte sich die Nikola-Aktie um 22:59 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Nikola-Aktie bei 1,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Nikola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,35 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 31.335.325 Nikola-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 8,97 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 554,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,52 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nikola-Aktie mit einem Verlust von 61,97 Prozent wieder erreichen.

Am 09.05.2023 legte Nikola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Nikola vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 489,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikola einen Umsatz von 1,89 USD eingefahren.

Nikola wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nikola-Verlust in Höhe von -0,063 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Lordstown-Aktie an der NASDAQ erneut tiefrot: Tesla-Konkurrent Lordstown Motors ist insolvent

Comeback von Nikola, Plug Power, Ballard Power und NEL? Wasserstoff-Aktien als Spielball der Börse

Nikola-Aktie gibt Gewinne ab: Neue Meme-Aktie Nikola? Totgeglaubte Nikola-Aktie steigt an der NASDAQ in einer Woche um 150 Prozent