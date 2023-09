Nikola Aktie News: Nikola am Montagmittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nikola zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 1,18 USD bewegte sich die Nikola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Nikola-Aktie bewegte sich um 01:59 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 1,18 USD. Die Nikola-Aktie legte bis auf 1,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Nikola-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,15 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 33.279.838 Nikola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,58 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 372,88 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 0,52 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nikola-Aktie 126,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,36 USD – eine Minderung von 15,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,13 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,707 USD je Nikola-Aktie.

