Nikola Aktie News: Nikola am Montagnachmittag behauptet

Die Aktie von Nikola zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 1,18 USD bewegte sich die Nikola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Nikola-Aktie um 01:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 1,18 USD. Bei 1,23 USD markierte die Nikola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,15 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 1,18 USD. Zuletzt wechselten 33.279.838 Nikola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 372,88 Prozent könnte die Nikola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,52 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,85 Prozent.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 15,36 USD in den Büchern – ein Minus von 15,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nikola 18,13 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Nikola veröffentlicht werden.

2023 dürfte Nikola einen Verlust von -0,707 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

