Nikola Aktie News: Nikola verbilligt sich am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Nikola gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nikola befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 1,38 EUR ab.

Die Nikola-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 1,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nikola-Aktie bisher bei 1,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.866 Nikola-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 189,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.06.2023 (0,49 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,67 Prozent.

Am 04.08.2023 lud Nikola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nikola -0,25 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 15,36 USD – das entspricht einem Abschlag von 15,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,13 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nikola am 02.11.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Nikola 2023 einen Verlust in Höhe von -0,691 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nikola-Aktie

Nikola-Aktie gibt an der NASDAQ Gas: Tesla-Konkurrent Nikola will mit Verkauf von Wasserstoff-Lkw beginnen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen